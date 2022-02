New York Yankees y la proyección que lo pondría por encima de Boston Red Sox en MLB 2022

La verdad de las cosas es que no somos capaces de poder asegurar o no que va a haber temporada 2022 en la Major League Baseball (MLB), lo que sí podemos es replicar ciertos escenarios que podrían darse este año, entre ellos, los que tienen relación con New York Yankees y con su archirrival Boston Red Sox.

Si ustedes recuerdan lo que ocurrió en la pasada zafra, ambos equipos pelearon palmo a palmo por quedarse con los puestos para entrar a la ronda de comodines, terminando con el mismo récord, de 92 triunfos y 70 derrotas, obligando a que se enfrenten en la primera fase de Postemporada, con triunfo para los Medias Rojas.

De cara a la temporada 2022 de la MLB, la proyección ZiPS, desarrollada por FanGraph y avalada por la competición, entregó un pálpito de lo que podría ocurrir con los dos equipos, comparando los actuales planteles de Yankees y Red Sox, y los resultados son sorprendentes.

La proyección de Yankees y Red Sox de cara a Playoffs 2022



Según esta medida, y sin contar con las movidas que van a realizar ambos equipos cuando se termine el paro laboral, el equipo que terminaría con mejores números sería los Bombarderos del Bronx, incluso superando a Tampa Bay Rays para quedarse con la División Este de la Liga Americana, con un récord de 90-72.

Pero lo más llamativo no es que los Yankees avancen hacia la Postemporada sin pasar por ronda de comodines, sino que los Red Sox no lleguen a la Postemporada, ya que además serían sobrepasados por Toronto Blue Jays, quedando con una marca de 83-74.