Era el momento de la verdad para Fernando Tatis Jr. Luego de darse a conocer la suspensión de 80 juegos que le dio de la MLB por dar positivo a la sustancia clostebol y violar la política de abuso de sustancias de las Grandes Ligas, el campocorto se reencontró con sus compañeros de San Diego Padres y anunció una drástica decisión.

Tatis Jr. y A.J. Preller, gerente general, aparecieron en el dugout de los Padres en el estadio Petco Park y frente a las cámaras se notó a un Fernando contrariado y arrepentido. Las primeras palabras fueron de autocrítica, arrepentimiento y, como se esperaba, de perdón tanto a las directivas de San Diego como a los aficionados y compañeros de la franquicia.

“No hay otro a quien culpar sino a mí mismo. Cometí un error. Voy a recordar cómo se siente esto y no voy a ponerme en esta posición nunca más. Sé que tengo mucho amor que tengo que recuperar. Tengo mucho trabajo por hacer, va a ser un proceso muy largo (…) Lo siento mucho. He defraudado a tanta gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado”, afirmó Fernando Tatis Jr. en conferencia de prensa.

Con le mente puesta en dejar atrás el error que cometió y aprovechar los 80 juegos de suspensión, Tatis Jr. y San Diego Padres decidieron tomar una drástica decisión luego que el jugador nacido en República Dominicana se dislocara el hombro izquierdo en cuatro ocasiones durante el 2021.

La drástica decisión que anunciaron Tatis Jr. y Padres en medio de la suspensión MLB

“El plan es operarme lo antes posible y espero estar listo al terminar la suspensión en la próxima temporada”, declaró Fernando Tatis Jr. en conferencia de prensa para anunciar que junto a San Diego Padres decidieron que se operará el hombro izquierdo en medio de la suspensión de 80 juegos que le dio la MLB.