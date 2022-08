Con la experiencia de jugar por 18 años en el béisbol de las Grandes Ligas y ser miembro del Salón de la Fama en Cooperstown, Pedro Martínez opinó sobre la sanción que recibió Fernando Tatis Jr. en la MLB 2022 y el consenso fue que dio una opinión acertada, pero… Hay una excepción a la regla.

Al hermano del jugador de San Diego Padres, Elijah Tatis Jr., no le gustó que Martínez utilizará palabras como “joven y torpe” sobre la sanción de 80 juegos que le dio la MLB a Fernando por violar las políticas de abuso de sustancias. A Pedro le reclamaron por no hablar primero con el campocorto nacido en República Dominicana.

“Tanto respeto que tenía esta familia por ti, para tu salir a hablar así. Usted puede opinar lo que le dé la gana ¿pero por qué en público? ¿por qué si tú eres tan sabio (como aparentas ser)? ¿Por qué no llamas al ‘Bebo’ en privado? ¿Por qué no le dices todo lo que tienes que decir hombre a hombre?”, fue parte del mensaje del hermano de Fernando Tatis Jr. para Pedro Martínez.

Muchos no interpretaron las declaraciones de Martínez sobre Tatis Jr. de la manera que la leyenda viviente de la MLB lo hubiese querido, así que en una conferencia de prensa decidió aclarar lo que quiso decir y responderle tanto al hermano del campocorto y como a los demás críticos. Una vez más, Pedro dio catedra.

Martínez le responde al hermano de Tatis Jr. por lo que dijo de la sanción en la MLB

“Fernando Tatis Jr. se encargó de contestarle a la gente lo que yo había verdaderamente dicho. No hay problema en que yo ame ese muchacho, no hay problema en que yo quiera aconsejarlo, no hay problema en que yo diga la verdad sobre lo que yo pensaba de una persona que a mí me importa, me duele. Que me duele a mi país, a Latinoamérica. No hay problema en que me exprese, como ellos se están expresando. Él que se sienta mal por lo que dije le doy la libertad que se expresa como él crea. Dije desde mi punto de vista lo que dijo un muchachito de 22 años que tuvo más consciencia que algunos de esos no pudieron entender lo que estaba diciendo. ¿Tú crees que yo quería ver a ese muchachito en esa posición? ¡Nunca en la vida! Nadie lo quiere” dijo Pedro Martínez en unas declaraciones publicadas por la cuenta de ESPN_do en Twitter.