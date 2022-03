Inter Miami sorprendió a todos con su proyecto futbolístico de talla mundial. La Major League Soccer (MLS) cuenta con uno de los equipos más ambiociosos en los últimos años, donde David Beckham juega un papel fundamental.

La estrella del balompié mundial está al frente del club, donde se busca alcanzar fronteras que sobrepasen las barreras de los Estados Unidos y se convierta en un sentimiento global, y para ello, se encuentran trabajando fuertemente.

Parecía ayer cuando anunciaron el nacimiento de la institución. Sin embargo, han transcurrido dos temporadas completas de Inter Miami que han servido como gran aprendizaje para lo que será una tercera vuelta a las canchas norteamericanas en la MLS 2022, y justamente, Beckham habló sobre ello.

Habla el jefe, David Beckham

"En los últimos años, he aprendido a tener un poco de paciencia, algo de lo cual no tengo mucho... Las cosas llevan tiempo, tenemos que ser pacientes. pero ¿tendremos que esperar mucho? Por supuesto que no, porque somos ganadores y tenemos grandes expectativas", afirmó Beckham el pasado viernes durante una rueda de prensa virtual.

Ahora, con respecto a la MLS 2022, el astro inglés lo ha dejado todo claro: "Miramos hacia adelante par esta temporada, ejecutamos los cambios que teníamos que hacer. Creemos en este equipo y en sus jugadores".