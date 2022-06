Un día eres el héroe y al otro el villano. Al Horford vivió en carne propio lo duro que es jugar las Finales NBA y tras ser la figura en la primera victoria de Boston Celtics contra Golden State Warriors, tuvo un juego complicado en la caída en el Juego 2 de la gran final del 2022.

Horford se ganó los elogios de Stephen Curry tras anotar 26 puntos y 6 triples en el primer juego de las Finales NBA 2022, pero para el segundo duelo los Warriors hicieron los ajustes y el jugador de República Dominicana apenas pudo anotar dos unidades.

El pívot de Boston Celtics sufrió la movilidad y habilidad de Curry y el rigor físico de Draymond Green. Sin embargo, a Al Horford ninguna de estas dos cosas lo intimidan o le dan miedo de cara al Juego 3 de las Finales NBA 2022, que se disputará el miércoles 8 de junio a las 21:00 ET.

Más allá de la noche récord de Stephen Curry, la otra gran figura de la primera victoria de Golden State Warriors en las Finales NBA 2022 fue Draymond Green, quien, con intensidad defensiva, pantallas ofensivas hasta a tres jugadores y mucho juego físico sacó del partido a las estrellas de Boston Celtics.

Horford calienta las Finales NBA quitándole importancia a un compañero de Curry

“No, no hay impacto. Quiero decir, él va a hacer lo que hace. No estamos preocupados por él. Vamos a hacer lo que hacemos, concentrarnos en nosotros. Simplemente no lo logramos esta noche. Estaremos mejor en casa en el Juego 3”, afirmó Al Horford sobre el juego duro de Draymond Green. ¡Se calientan las Finales NBA 2022 Boston Celtics vs. Golden State Warriors!