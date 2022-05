Al comenzar la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA), para la mayoría las Finales tenían ya a sus equipos destinados, por el potencial que se veía en ellos, y por ser de distintas Conferencias: Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets eran los favoritos, pero ambos quedaron en el camino.

Mientras que los Lakers ni siquiera alcanzaron los NBA Playoffs 2022, los Nets entraron por el Play-In, pero fueron humillados por los Boston Celtics, que barrieron con Kevin Durant, Kyrie Irving y compañía. Sus actuaciones fueron muy decepcionantes y por debajo de lo que se esperaba.

KD, siempre muy diferente al resto, se lo tomó con calma y no creó una crisis de la derrota. Sin embargo, el año que ha pasado Brooklyn ha sido verdaderamente caótico. Entre los problemas de Irving, que no se ha vacunado, y el intercambio de James Harden por un Ben Simmons que todavía no debutó, no tuvieron respiro.

Kevin Durant y los Nets

Ahora, de acuerdo a Kristian Winfield, periodista de New York Daily News, Kevin Durant y la directiva de los Nets no han hablado desde que fueron eliminados de la primera ronda. Esto trae dudas para su continuidad, dado que KD jamás prometió quedarse a largo plazo.

"... si Irving deja los Nets, no sería una sorpresa que Durant se sienta frustrado con la capacidad de la organización para poner piezas de campeonato a su alrededor", escribió el reportero. La otra gran noticia es la posibilidad de que el base estrella pueda abandonar a su dúo sin siquiera acercarse a un anillo.