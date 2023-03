No fue una derrota más para Memphis Grizzlies en la NBA. Luego de perder contra Denver Nuggets por 113 a 97 puntos el 3 de marzo de 2023, Ja Morant empezó un video en vivo a en Instagram a las 5:19 A.M. (ET) en el que mostró un arma. Esa fue la gota que rebasó la copa.

Los Grizzlies tomaron la decisión que Morant se apartara del equipo por cuatro partidos de la temporada 2022-23, por lo que Ja podía regresar al juego contra San Antonio Spurs del viernes 17 de marzo de 2023. Sin embargo, fue la misma estrella de la NBA quien tomó una drástica decisión para poder regresar a las canchas.

Tal fue la magnitud del escándalo de Ja Morant al mostrar un arma que publicó un comunicado en el sostenía que “lo siento por mi familia, compañeros de equipo, entrenadores, fanáticos, socios, la ciudad de Memphis y toda la organización por decepcionarlos. Voy a tomarme un tiempo para obtener ayuda y trabajar en aprender mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general”.

Mientras que Taylor Jenkins, el entrenador de Memphis Grizzlies, sostuvo que Morant tenía que conseguir ayuda profesional para superar el escándalo del video mostrando un arma, la NBA mantiene una investigación en curso para determinar una posible sanción para Ja.

Warriors se salvaría: La decisión de Morant para volver tras el escándalo del arma

Con el objetivo de poder regresar a las canchas de la NBA en la temporada 2022-23, Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, publicó que a Ja Morant tomó la drástica decisión de ingresar a un programa de asesoramiento en Florida y, por lo tanto, no tiene fecha en el calendario definido para retornar a las canchas. Eso quiere decir que, por ahora, Stephen Curry y Golden State Warriors se salvarían de enfrentar a la estrella de Memphis Grizzlies en el partido del sábado 18 de marzo a las 20:00 ET.