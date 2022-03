Su peor momento en la actual temporada de la National Basketball Association (NBA) está viviendo Golden State Warriors, que sin la presencia en cancha de su máxima figura Stephen Curry, no para de acumular derrotas, y la mayoría por amplio margen en el marcador.

En la última semana, el equipo dirigido por Steve Kerr perdió sus últimos tres partidos, todos ellos como visitante, ante Atlanta Hawks (por 110-121), Washington Wizards (115-123) y la pasada jornada contra Memphis Grizzlies (95-123), sumando una racha de 1-8 sin el Chef.

La actual mala racha ha provocado que los Warriors caigan al tercer puesto de la Conferencia Oeste, con récord de 48 triunfos y 28 derrotas, y con seis juegos por disputar, corre riesgo de caer hasta el quinto lugar, aunque sin comprometer su clasificación (casi) asegurada a NBA Playoffs 2022.

Durísima autocrítica de Green tras nueva derrota de Warriors



Ante el sombrío panorama que vive la franquicia de San Francisco, el ala-pivot Draymond Green, realizó una fuerte autocrítica al desempeño colectivo del equipo, asegurando categórico que "nunca había jugado en un equipo que fuera peor conmigo en cancha".

"Ese es el lugar en donde estamos realmente ahora. Me siento horrible. Sano, pero horrible. Sé que estuve 11 semanas fuera, 8 sin tocar el balón, pero para criticarme, me importa un carajo eso. Soy competitivo. Te ponen a jugar para hacerlo bien, no importan las circunstancias. Yo sigo pensando que puedo tener grandes actuaciones. Y no las he tenido todavía. Y esas son las expectativas mías en relación a mí", sentenció el astro defensivo de los Warriors.