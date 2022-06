Golden State Warriors está a cuatro victorias de volver a ser campeón luego de tres temporadas, pero el desafío no es nada fácil, ya que Boston Celtics es el rival en las Finales NBA 2022 que ya supo controlar a nadie más y nadie menos que Stephen Curry.

Cuando el reloj marque que son las 21:00 ET del jueves 2 de junio, Curry volverá a tener en frente al jugador que lo lesionó del 16 de marzo de 2022 hasta el final de la temporada 2021-22. Stephen no la pasa nada bien cuando tiene a Marcus Smart en frente.

Según el portal Second Spectrum, Smart ha logrado que Stephen Curry tire con tan solo el 29 por ciento de efectividad en tiros de campo cuando es su marca más cercana. Incluso, la superioridad se traslada a los equipos porque Boston Celtics la única franquicia con marca ganadora (9-7) contra Warriors desde la temporada 2014-15.

Marcus Smart le concedió una entrevista a Chris Haynes, de Yahoo Deportes, y no se guardó absolutamente nada. Según la estrella de los Celtics, en la NBA hay una narrativa que siempre se está equivocado, así se tenga la razón, cuando se dice o hace algo supuestamente en contra de Stephen Curry y Golden State Warriors. Sin embargo, el Jugador Defensivo del 2022 no va cambiar su manera de jugar así estén en las Finales NBA 2022.

Smart comenzó la batalla en Finales: ‘El primero en el piso recibe la pelota’

“He estado jugando en esta liga durante ocho años y no una vez no me he tirado al suelo. Entonces, esperar que haga algo menos porque era un juego de temporada regular no soy yo. No importa si es un juego de temporada regular o un juego de pretemporada, sigo zambulléndome en el suelo. Entonces, para mí, todo lo que tengo que hacer es jugar baloncesto y me han enseñado que el primero en llegar al piso recibe la pelota”,afirmó Marcus Smart antes de las Finales NBA 2022: Golden State Warriors vs. Boston Celtics.