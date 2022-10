Ya es un hecho. El argentino Facundo Campazzo jugará la presente temporada de la National Basketball Association (NBA) en Dallas Mavericks, equipo que lo firmó por todo este certamen, y donde se reunirá con su amigo esloveno Luka Doncic.

Ambos jugadores se conocieron en Europa, donde el base sudamericano ya era figura importante del Real Madrid, mientras que el balcánico hacía sus primeras armas en este deporte; jugaron juntos durante tres campañas, donde ganaron tres ligas de España y una Euroliga.

Una relación personal que fue clave a la hora de finiquitar el acuerdo con Mavericks, algo que fue reconocido por el propio Campazzo en su primera conferencia de prensa, quien aclaró la influencia de Doncic en esta decisión.

La influencia de Doncic en la llegada de Campazzo a Mavericks



"Lo primero que pensé fue en Luka. Es un amigo y un compañero que me ayudó mucho y me está ayudando mucho ahora en mi transición así que eso me facilita las cosas", sostuvo Facu para luego explicar su sentir por volver a jugar con el europeo.

"Nos mantuvimos siempre en contacto después que dejó el Real Madrid. Es un amigo y me está ayudando mucho en el comienzo de este proceso. Me va a facilitar mucho las cosas. Él creció muchísimo desde que se fue del Madrid. Cuando él tenía 18 años solía jugar como un jugador maduro y ahora pasa lo mismo aquí en la NBA. Jugar con él hace a todos mejores, por lo que hay que aprovechar eso", sentenció Campazzo, que usará el número '2' en Mavericks.