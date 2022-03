No es para nadie un secreto que la actualidad del base argentino Facundo Campazzo no es de las mejores en la National Basketball Association (NBA), siendo relegado a jugar minutos basura o simplemente no estar en los partidos de Denver Nuggets.

Si bien nadie puede dudar del talento que posee El Bandido dentro de la cancha, la realidad es que sus estadísticas han provocado que el entrenador Michael Malone no lo considere en sus planes, mientras que la crítica en Estados Unidos lo apunta como "un jugador que ha evitado que su equipo gane partidos", como dijo el analista y ex jugador J.J. Redick.

Por lo mismo, y tomando en cuenta que al término de la presente temporada NBA finaliza su contrato con los Nuggets, el futuro de Campazzo es una incertidumbre, aunque según publicó el diario español AS, se debate entre dos opciones muy concretas.

El futuro de Campazzo se debate entre la NBA y Europa



La primera opción, y la más lógica, por ciento, es la de continuar en el mejor baloncesto del mundo, ya sea renovando con Denver o partiendo a otra franquicia, aunque la publicación advierte que "para quedarse en Estados Unidos debe convencerle el contrato, bien balanceado entre el dinero ofrecido y las opciones de juego en un equipo que sea de su gusto".

En caso de no encontrar equipo para la próxima temporada de NBA, el medio afirma que la opción concreta para Campazzo sería volver a Europa, agregando que el argentino "conoce el interés del Real Madrid en que vuelva a sus filas y, además, la intención de perdonarle una cantidad del dinero que les debe de la cláusula de salida para convencerle de nuevo".