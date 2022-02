Las cosas no han sido fáciles en el último mes para el base argentino Facundo Campazzo, quien pasó de manejar la segunda unidad de Denver Nuggets, incluso ser parte del quinteto titular, a no ser considerado durante varios partidos de la National Basketball Association (NBA), lo que ha generado inquietud entre sus seguidores.

De hecho, su nombre fue uno de los que más sonó para ser intercambiado previo al Trade Deadline; sin embargo, el nacido en Córdoba se quedó en Colorado, aunque sin sumar muchos minutos en cancha, y sólo viendo acción cuando estuvo fuera Monte Morris por protocolos de contusión.

Por lo mismo, Campazzo aprovechó su columna en el diario argentino La Nación para comentar sobre su presente en la NBA, donde manifestó que "no fueron semanas sencillas; fue una montaña rusa, porque pasé de no jugar a jugar bastante. Después, a quedar fuera de la rotación, a volver a tener minutos y a no tener actividad contra Golden State Warriors".

Campazzo explica su sentimiento por no sumar minutos en la NBA



"Lo que sí tengo claro es que cuando no juego y perdemos, me pongo mal porque quiero ayudar a mis compañeros y mostrar que puedo darles opciones. Y cuando no juego y ganamos me pongo feliz por el equipo, pero hay algo de tristeza por no ser parte de ese momento. Eso es lo que más me ocupa en este momento", agregó Facu en la publicación.

En la columna, Campazzo comentó que "algunos compañeros se acercan a hablarme y me dice que me quede tranquilo, que la NBA está llena de oportunidades, que está la chance de ingresar a los playoffs y que se abren oportunidades para todos", aunque advierte que "si tengo que jugar unos minutos para darles descanso a mis compañeros para el siguiente partido, sea o no sea lindo sentirlo, tengo que aceptar que es lo que me toca dentro del equipo. De todo tengo que aprender".