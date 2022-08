El futuro de Kevin Durant en la temporada NBA 2022-2023 sigue sin definirse luego que ratificara el intercambio que le pidió a Brooklyn Nets para salir del equipo. Uno de los equipos que llamó a preguntar por KD fue Golden State Warriors y una de sus estrellas rompió el silencio sobre el posible regreso del excompañero de Stephen Curry.

La era de Durant en los Warriors dejó con ganas de más a la afición de Golden State, ya que llegaron a tres Finales consecutivas con la obtención de dos campeonatos. KD se despidió de Curry y compañía con dos premios MVP de Finales y un promedio por juego de 25.8 puntos, 7.1 rebotes y 5.4 asistencias.

La explosión de Andrew Wiggins se dio con un promedio por juego de 17.2, 16.5 y 18.3 puntos en temporada regular, Playoffs y Finales NBA 2022, respectivamente. El compañero de Stephen Cury fue seleccionado All-Star por primera vez en la campaña 2021-22 y fue uno de los jugadores de los Warriors que sonó con más fuerza para hacer parte de un intercambio por Durant.

Figura de Warriors rompe el silencio sobre el regreso de Kevin Durant

“Nunca se sabe lo que podría pasar en la NBA, sabes, quiero decir, no podíamos dejar pasar nada, es un negocio primero y eso es KD, así que sabes lo que digo, nunca sabes lo que podría pasar. Pero nunca dejo que nada me estrese, no me preocupo, soy un gran creyente en Dios (…) Ha habido comunicación en el chat grupal (con Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green), pero me siento como en el verano todos simplemente... todos tienen familias y amigos, hijos y cosas así, así que todos hacen lo suyo, disfrutan el verano antes de volver al trabajo”, le dijo Andrew Wiggins a Vince Carter en el podcast ‘VC Show’ sobre la posibilidad que Golden State Warriors lo intercambie por Kevin Durant.