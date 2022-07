Los Angeles Lakers viven momentos extraños en la franquicia. Durante la Summer League de la NBA, una bizarra situación pasó entre LeBron James y Russell Westbrook. O mejor dicho, no pasó. Fue durante el partido ante Phoenix Suns, que terminó 104 a 84 en contra de los angelinos.

Desde que terminó la temporada y despidieron a Frank Vogel, los rumores sobre el próximo en salir del equipo eran sobre Russell Westbrook. Esos solo aumentaron una vez instalada la novela de Kyrie Irving y su posible llegadas a los Lakers.

LeBron James es quien lidera la campaña para que su excompañero de Cleveland Cavaliers regrese a su lado. Eso, seguramente involucre a Russ. Este viernes, durante la Summer League, se presenció una prueba de que la relación entre ambos puede que no esté en su mejor momento.

LeBron y Westbrook sin hablarse

Mientras que a LeBron se lo vio de un lado, alentando, levantando a los jóvenes Lakers que caían tras una jugada y comiendo unos snacks, del otro estuvo Westbrook. Allí, sentado cerca del banquillo angelino, apoyó a y hasta llegó a darles palabras a los jugadores. Muy comprometido.

Lo extraño es que Russ no llevaba indumentaria de la franquicia, y que, de acuerdo a Michael Corvo, no se hablaron entre ellos. Mientras que James interactuó con Rob Pelinka, (GM), Darvin Ham (coach) y otros personajes de la liga, entre los dos compañeros no hubo relación ni saludo alguno. Se sentaron en lados opuestos del estadio.