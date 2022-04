Si bien es uno de los máximos candidatos a ser el Jugador Más Valioso de esta temporada, el camerunés apuntó contra la prensa como los responsables de que finalmente no logre el galardón.

Joel Embiid afirma que si no logra ser el MVP de NBA 2022 'sentiré que me odian'

Si bien es uno de los candidatos más fuertes a pelear hasta el final por ser el Jugador Más Valioso de la temporada 2021-22 en la National Basketball Association (NBA), la realidad es que el camerunés Joel Embiid parece estar más lejos de conseguir el objetivo.

Es que según el reciente MVP Tracker que registró el sitio oficial de la competición, la estrella de Philadelphia 76ers aparece en las preferencias por debajo del último ganador del premio, el serbio Nikola Jokic, máximo candidato actual, y del griego Giannis Antetokounmpo.

Por ese motivo es que Embiid, segundo máximo anotador de la NBA, por detrás de LeBron James (con 30.2 puntos por juego), y sexto mayor reboteador de la liga (con 11.6), fue enfático en señalar, en conferencia de prensa, que si no llega a ser el MVP, es porque hay gente dentro de los medios que le odia.

La advertencia de Embiid por si no gana el MVP



"Si sucede será genial. Si no es así, no sé qué tengo que hacer. Sentiré que me odian. Siento que el estándar para los muchachos en Filadelfia o para mí es diferente al de todos los demás", afirmó el jugador africano, que lideró la clasificación de su equipo a Playoffs.

Del lado de Embiid se puso su compañero James Harden, quien junto con asegurar que "puedo ser testigo de su grandeza todas las noches", admitió que "obviamente, sus números ofensivos se explican por sí mismos"; además de su entrenador Doc Rivers, quien advirtió que "simplemente ha hecho tantas cosas".