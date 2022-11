Kevin Durant no quiere ser como LeBron James y convertirse en el máximo anotador en la historia de NBA

Con 15 años de trayectoria en la National Basketball Association (NBA), el alero Kevin Durant ha convertido un total de 26,110 puntos, todavía muy lejos del máximo anotador en la historia, como Kareem Abdul-Jabbar, con 38,387, y de quien este año podría alcanzar su marca, LeBron James (con 37,332).

Sin embargo, la capacidad que posee el jugador de 34 años para anotar es algo que llama poderosamente la atención, y no son pocos quienes creen que podría alcanzar las cifras históricas antes mencionadas.

Por más de que el propio Durant, en conferencia de prensa, descarte tajantemente que su intención es convertirse en el máximo anotador en la historia de NBA, de hecho advierte que nunca han estado este tipo de ideas en su cabeza.

Durant no quiere ser como LeBron



"Nunca he pensado en ello. He oído los debates cuando al principio de mi carrera hacía cosas que antes habían logrado MJ o LeBron. Pero sé lo difícil que es ser consistente día a día y temporada a temporada. Hay demasiadas cosas fuera de tu control. Me centro en salir ahí y hacerlo lo mejor que sé", partió señalando KD.

En ese sentido, Durant indicó sobre la situación de LeBron James que "ser el mejor del mundo en algo ya es increíble. Pero ser el número uno de todos los tiempos metiendo canastas… Estoy seguro de que él y su familia van a pasar por un montón de emociones. Estar en una era donde hemos podido ver esto en directo está muy bien".