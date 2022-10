Con un solo golpe, Golden State Warriors pasó de estar en la cima de la NBA a vivir la mayor crisis del equipo desde el 2014, según confesó Steve Kerr. Draymond Green le dio un puño a Jordan Poole durante el entrenamiento del 5 de octubre de 2022 y tal fue el impacto de la pelea en el equipo liderado por Stephen Curry que hasta el mismo Kevin Durant se animó a dar una opinión al respecto.

Durant no es ajeno a los conflictos en los Warriors, ya que fue protagonista de un fuerte cara a cara con Green durante un juego contra Los Angeles Clippers en la temporada 2018-19. Los jugadores tuvieron que ser separados por sus compañeros y aquel incidente marcó un antes y un después en el paso de KD por Golden State.

“En Golden State Warriors hablaban de que son una familia y la comunicación, sobre todo, pero no lo demostraron, y eso es lo que me molestaba más que cualquier cosa”, le dijo Kevin Durant al portal Bleacher Report en 2021 sobre la pelea con Draymond Green. Un año después, KD dejó en claro que lo que vivió el equipo de Stephen Curry con el golpe a Jordan Poole no es la misma situación que a él le pasó.

“Esa no es la misma situación. Alguien recibió un puñetazo en la cara. No hay comparación con eso. Fueron solo algunas palabras que escuché a la gente decir que eso sucede mucho en la NBA. Nunca había visto algo así antes. Pero lo que Draymond y yo hicimos hace unos años, eso sucede todo el tiempo. Así que es fácil superar algo así, pero no sé cómo es esta situación”, le contó Durant a Nick Friedell, de ESPN.

Durant rompió el silencio y habló sobre la pelea de Green en los Warriors de Curry

A pesar que manifestó no conocer los detalles de la pelea entre Draymond Green y Jordan Poole en Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía, Kevin Durant explicó por qué cree que su exequipo en la NBA podrá salir adelante tras esta situación de conflicto.