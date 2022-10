El escándalo que se vivió en el entrenamiento matutino de Golden State Warriors del 5 de octubre de 2022 fue tan grande que el mismo entrenador Steve Kerr lo catalogó como la mayor crisis desde que está en el equipo a partir del 2014. Draymond Green le pegó un puño en la cara a Jordan Poole, pero… ¡Stephen Curry lo salvó en la NBA 2022-23!

“Esta es la mayor crisis que hemos tenido desde que soy el entrenador aquí”, fue una de las primeras frases de Kerr en la conferencia de prensa posterior a la victoria de los Warriors por 131 a 98 contra Portland Trail Blazers en la pretemporada NBA 2022-23. El castigo que recibió Green por parte de Golden State sería el tema principal.

Stephen Curry había lanzado una advertencia sobre lo que podía pasar con Golden State Warriors tras la pelea entre Draymod Gren y Jordan Poole. ‘El Chef’ cumplió lo que prometió y el mismo Steve Kerr resaltó la labor del base estrella antes que le dieran el castigo correspondiente al cuatro veces campeón de la NBA.

“Los jugadores han hecho un gran trabajo detrás de escena. Steph ha trabajado como un loco para intentar descifrar la mejor forma para salir adelante tras esta situación, organizó estas conversaciones y Jordan y Draymond se reunieron. Tuvieron una gran discusión que nos ayudará a salir adelante”, confesó Kerr en conferencia de prensa.

Curry lo salvó: Kerr reveló el castigo que Warriors le dio a Green tras pelea con Poole

Luego de la intervención de Stephen Curry, Steve Kerr reveló dos cosas: Draymond Green volverá a los entrenamientos el jueves 13 de octubre de 2022 tras la pelea con Jordan Poole y el castigo que le dio Golden State Warriors fue no suspenderlo, pero sí sancionarlo con una multa económica que el equipo no revelará la cifra. Además, el entrenador de los Dubs confirmó que espera ver jugar a Green tanto en el juego de pretemporada del viernes 14 contra Denver Nuggets (22:00 ET) como en el debut de la campaña NBA 2022-23 frente a Los Angeles Lakers el martes 18 de octubre a las 22:00 ET.