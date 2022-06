Definición y suspenso. Las Finales NBA 2022 entran en la recta final para conocer quién será el campeón entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Cada detalle empieza a sumar importancia y más si se trata de una decisión que no le gusta a Stephen Curry.

En el Juego 3 contra los Celtics, Kerr tomó la decisión que Curry jugara el último cuarto luego que los Warriors iniciaran el periodo en desventaja de 93-89. Al entrenador de Golden State no le resultó cambiar una determinación que suele tomar en la mayoría de juegos y el resultado final fue una derrota por 100 a 116 puntos.

“La otra noche jugó todo el cuarto y no me gustó cómo fue ese cuarto. No por cómo jugó, pero creo que estábamos en un lugar bastante bueno en el Juego 4”, empezó a decir Steve Kerr en Conferencia de prensa sobre la decisión que no le agradó a Stephen Curry en las Finales NBA 2022.

Curry venía de anotar 14 puntos en el tercer cuarto del Juego 4 Golden State Warriors vs. Boston Celtics, pero Steve Kerr decidió que iniciara el último periodo en la banca, ya que los Dubs estaban en ventaja por un punto. Esto no le gustó para nada a Stephen y su mismo entrenador lo confesó.

La decisión de Kerr que enoja a Curry en Warriors vs. Celtics de Finales NBA 2022

“Él no estaba feliz. Pero me sentí bastante bien acerca de dónde estábamos”, afirmó Steve Kerr sobre la decisión de iniciar el último cuarto del Juego 4 de Finales NBA 2022 con Stephen Curry en la banca. Por fortuna para los Dubs, ‘El Chef’ ingresó a 9:13 minutos del final y con 43 puntos en total lideró a su equipo para que pasara de perder 84-86 a quedarse con la victoria por 107 a 97. En el Juego 5 (lunes 13 de junio a las 21:00 ET), ¿se volverá a tomar la determinación que enoja al ‘Chef’.