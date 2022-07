El mundo de Golden State Warriors está a la expectativa. ¡Y cómo no! Kevin Durant le solicitó un intercambio a Brooklyn Nets para salir del equipo en la temporada NBA 2022-23 y uno de los equipos que preguntó por KD fueron los Dubs.

Un posible reencuentro de Durant con Stephen Curry y las otras estrellas de los Warriors empezó a tomar fuerza luego que Marcus Thompson II, del portal The Athletic, afirmara que las figuras de Golden State y KD hablaron sobre un hipotético regreso.

Tal ha sido el impacto de la noticia del posible intercambio de Kevin Durant, que varias estrellas de la NBA han decidido llamar y escribile mensajes a KD para intentar convencerlo que vaya a sus equipos. El excompañero de Curry decidió no responderles más tras la supuesta charla con las estrellas de Golden State Warriors.

Mientras que la incertidumbre cobra más fuerza en torno al futuro de Durant, una estrella de los Warriors salió a romper el silencio y lanzó una advertencia sobre lo que significa el intercambio que pidió KD. Esta figura de Golden State no se guardó nada.

La primera estrella de Warriors que habló sobre el intercambio de Durant en NBA 2022-23

“Si Kevin Durant dice: ‘De hecho, ya no quiero estar aquí. Quiero irme a otro lado’, ¿qué importa? ¿Por qué eso te hace débil? ¿Por qué eso significa que está huyendo de algo? No entiendo eso. La gente no puede aceptar el hecho de que los atletas ahora son hombres de negocios y ya no solo juegan baloncesto. En algún momento, la gente tiene que darse cuenta y ser capaz de aceptar el hecho de que los atletas son hombres de negocios y que tomamos decisiones y movimientos comerciales”, afirmó Draymond Green en su podcast del portal ‘El Volumen’.