Los Playoffs de la NBA 2022 están a una semana o menos de finalizar. En este momento se están jugando las Finales entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Mientras esa serie está 2 a 2, LeBron James, la mayor figura ausente este año, habló al respecto.

Luego de arrancar la temporada regular con las expectativas en lo más alto, la caída de Los Angeles Lakers fue aún más decepcionante y desalentadora para sus fanáticos, pero también lo fue para sus jugadores, que querían volver a competir por el anillo obtenido en 2020.

Con Russell Westbrook como nueva estrella adquirida, el tridente del base, LeBron y Anthony Davis nunca funcionó por diferentes razones, y eso provocó que ni siquiera tengan la oportunidad de pelear por un lugar en la postemporada a través del Play-In.

LeBron James habla de su ausencia en los NBA Playoffs 2022

"Estaba literalmente en las Maldivas, a las tres de la mañana, mirando los partidos de Playoffs", comenzó diciendo James en el último programa de The Shop, su show en la plataforma de Uninterrupted. Allí, expresó el dolor que le generó haber mirado todos los juegos, pero no poder participar de ellos.

"Levantarme, mirar los partidos, es como, por más que no quiera verlos, porque me quema el estómago, no ser parte de estos juegos, porque es la mejor época para jugar baloncesto, el fan en mí no puede... simplemente lo amo", explicó el jugador de 37 años.