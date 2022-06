Todo empatado, y gracias a una histórica actuación de Stephen Curry. El cuarto juego de las Finales de la NBA 2022 fue el viernes, pero en Golden State Warriors todavía agradecen que pudieron poner las cosas 2 a 2 y no caer en un fulminante 3 a 1 ante Boston Celtics.

Llegaban tras un decepcionante tercer encuentro, y con el público ferviente de Boston en contra, el TD Garden no fue factor, porque Curry estuvo on fire toda la noche. Los jugadores de los Celtics no podían hacer más que observar cómo el base encestaba todo, incluso con la marca pegada.

Steph terminó su mágica performance con 43 puntos, 10 rebotes y cuatro asistencias en 41 minutos en cancha. Y así, sus compañeros tuvieron que llenarlo de elogios y agradecimientos. "Simplemente impresionante", dijo el entrenador Steve Kerr, que no fue el único.

Los halagos de los compañeros de Stephen Curry

"No hubiésemos ganado sin él", exclamó Jordan Poole, en la declaración más obvia pero necesaria. El que explicó en serio cómo los salvó, fue Draymond Green. "Increíble. Nos puso en su espalda. Ganamos por su voluntad. En el partido que teníamos que ganar, vino y demostró por qué es uno de los mejores jugadores de la historia y porque la organización ha tenido tanto éxito. Absolutamente increíble".

El que estuvo dispuesto a clasificar esta actuación entre las mejores de Curry, fue su Splash Brother, Klay Thompson. "Probablemente la número 1. Es decir, era casi un partido obligado a ganar. Y salir y tirar así de eficiente como lo hizo, agarrar 10 rebotes y que lo ataquen como lo hicieron en defensa, es decir, su estado físico es de lo mejor de la liga. Steph jugó increíble".