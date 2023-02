Candidato al video del año en la NBA. Los Angeles Lakers visitó el estadio Chase Center y, a pesar de no contar con LeBron James por lesión, se llevaron una victoria contra Golden State Warriors por 109 a 103 puntos el 11 de febrero de 2023. ¿La imagen del partido? La reacción de una fanática de Stephen Curry y compañía cuando se dio cuenta que tenía al ‘Rey’ sentado a su lado.

En la predicción de los expertos estaba que aquel juego entre Lakers y Warriors podía ser el partido en el que LeBron superaría a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia. Por ese motivo, Gaia, una aficionada de 12 años, le pidió hace tres meses a sus padres una entradas en primera fila para el partido del 11 de febrero.

Gaia estaba con una bufanda de Golden State Warriors y cuando vio que los 2.06 metros de estatura de LeBron James se sentaron en la silla de al lado llegó la imperdible reacción que alcanzó más de 11 millones de reproducciones en Twitter. ESPN quiso saber más sobre la fanática de Stephen Curry y compañía, la entrevistó y llegó la escena de la polémica.

Mientras que la aficionada de los Warriors no paraba de elogiar a LeBron al punto de llamarlo el “el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos”, la estrella de Los Angeles Lakers miraba el partido y no volteó a prestarle atención a la fanática durante la entrevista con ESPN.

LeBron les responde a las acusaciones por ignorar a un fan de Warriors en la NBA

Las acusaciones no tardaron en llegar y con mensajes en Twitter como “espero que él haga tiempo para ella, o no es el mejor” o “el hecho de que Bron esté sentado junto a ella durante la entrevista actuando como si no escuchara nada” a LeBron James lo acusaron de ignorar a la fanática de Golden State Warriors. La respuesta del ‘Rey’ no solo fue concederle una foto a Gaia, la estrella de Los Angeles Lakers también publicó un contundente mensaje en Instagram.