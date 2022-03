La jornada del lunes 7 de marzo de la NBA tendrá como uno de los juegos estelares Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, pero Stephen Curry no jugará. ¿No quiere a Facundo Campazzo marcándolo?

Los aficionados de la NBA se preparaban para uno de los mejores duelos de la temporada 2021-22 cuando se trata de ver una gran defensa contra el mejor tirador de la historia. Sin embargo, Stephen Curry no jugará en Golden State Warriors vs. Denver Nuggets y, por lo tanto, no enfrentará a Facundo Campazzo.

En tan solo dos temporadas de la NBA, Campazzo ha logrado que los analistas expertos destacan sus cualidades defensivas a la hora de marcar a jugadores estrella como Curry y, cuando todo estaba listo para volver a vivir un duelo Facu vs. Stephen, llegó la mala noticia desde Golden State.

Con un “no puede marcarme”, Stephen Curry le cantó a Facundo Campazzo un triple que le anotó 12 de abril de 2021. Dese ese momento, cada vez que el base argentino y ‘El Chef’ se enfrentan dan un auténtico espectáculo de intensidad, contacto físico y triples impensados.

Denver Nuggets tuvo que irse a tiempo extra para ganarle a New Orleans Pelicans 138 a 130 el domingo 6 de marzo de 2022 y, como Facu Campazzo no jugó ni un solo minuto, se esperaba que el base argentino fuera la marca de Stephen Curry en el partido contra Golden State Warriors del lunes 7 de marzo a las 21:00 ET (23:00 ARG). Esto no va a pasar y Steve Kerr, entrenador de los Dubs, explicó por qué.

“No enviaremos a muchos de nuestros jugadores a Denver. La decisión fue bastante fácil. Incluir ese juego en el calendario de la forma en que lo hizo la liga después de que se pospusiera ese juego y luego volver a Denver. Tres juegos en cuatro noches, con dos de esos juegos en Denver de ida y vuelta, no pondremos en riesgo a nuestros muchachos de minutos altos”, afirmó Steve Kerr para explicar la razón por la cual Stephen Curry, Klay Thompson y Andrew Wiggins no jugarán contra Denver Nuggets de Facundo Campazzo y compañía.