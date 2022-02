El Comisionado Adam Silver expresó sus críticas a la medida implementada por esta ciudad, respecto de que los jugadores no vacunados no puedan jugar partidos allí.

Desde el comienzo de la actual temporada de National Basketball Association (NBA) se conocía que el base Kyrie Irving no podía jugar partidos como local con Brooklyn Nets, dada su decisión de no vacunarse contra el Coronavirus; sin embargo, a medida que se acercan los Playoffs, las cosas podrían cambiar su rumbo.

Es que si bien las autoridades en la ciudad de Nueva York han cambiado, con el arribo de Eric Adams como alcalde, las estrictas medidas sanitarias que impiden que cualquier jugador no inoculado pueda jugar en el Estado se mantienen, algo que hace ruido en la competición.

De hecho, el Comisionado de la NBA, Adam Silver, no ocultó su preocupación específicamente por el caso de Irving, y comenzó a meter presión públicamente para que La Gran Manzana haga modificaciones al protocolo de salud y así pueda jugar los partidos que le restan a los Nets en la temporada.

NBA mete presión a Nueva York para que pueda jugar Kyrie Irving



"Esta ley en Nueva York, lo extraño para mí es que solo se aplica a los jugadores locales. Creo que si, en última instancia, con esa regla se trata de proteger a las personas que están en la arena, simplemente no tiene mucho sentido para mí que un jugador visitante que no está vacunado pueda jugar en el Barclays pero el jugador local no pueda. Para mí, eso es una razón por la que deberían echar un vistazo a esa ordenanza", partió señalando la autoridad a la cadena ESPN.

En ese sentido, Silver agregó que "mi punto de vista personal es que la gente debería vacunarse y recibir refuerzos, puedo imaginar un escenario en el que Brooklyn, como parte de la ciudad de Nueva York, con un nuevo alcalde que no estaba en el lugar cuando se implementó la ordenanza, decida cambiar y decir que ya no es necesario tener un requisito de vacunación obligatorio, como dije, particularmente uno que solo afecta a los jugadores locales".