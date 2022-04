A lo largo de la rica, eterna y única historia de la NBA, muchos jugadores dejaron una huella por la forma detallada, habilidosa y hermosa con la jugaban en las duelas, pero solo uno se ganó la distinción de ser el mejor en esta categoría según Damian Lillard. ¡No es Michael Jordan, ni LeBron James!

Lillard fue elegido como uno de los 75 mejores jugadores de la historia y, aunque generó más polémica que consenso, pasó a ser una voz autorizada a la hora de elegir los más destacados de todos los tiempos. Damian primero empezó con el famoso Mount Rushmore de la NBA.

Luego de revelar los cuatro mejores jugadores en la historia de la NBA, Damian Lillard fue al detalle y en su aparición en el podcast ‘Club Shay Shay’, de Shannon Sharpe, se animó a decir quién era el jugador con el juego más hermoso de todos los tiempos.

Michael Jordan y los 10 títulos de anotación que lo hicieron ser considerado como uno de los mejores anotadores de la historia no enamoraron a Lillard. ¿Y qué decir del atletismo y longevidad de LeBron James? ¡Tampoco! Damian sorprendió con su elección.

Damian Lillard reveló la estrella NBA con el juego más lindo de la historia: Kyrie Irving

“Voy a decir Kyrie Irving. Me encanta la forma en que juega Kyrie. Me encanta cómo se ve su juego, ¿sabes a lo que me refiero? Es su manejo del balón, pero también es solo la forma en que se mueve y cómo puede jugar el juego. Tiene el juego más hermoso de la historia. Tal como se ve”, le dijo Damian Lillard a Shannon Sharpe.