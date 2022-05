Los juegos de las semifinales de los Playoffs 2022 empezaron a toda máquina y la buena actuación del actual campeón en la serie contra Boston Celtics hizo que una leyenda del calibre de Earvin Magic Johnson se rindiera a la estrella de Milwaukee Bucks para elegirlo como el mejor jugador de la actual NBA por encima de Stephen Curry y LeBron James.

Luego de ganar cinco campeonatos con Los Angeles Lakers, ser 12 veces All-Star, ganar en tres ocasiones el premio MVP tanto en las Finales como en la temporada regular, Magic Johnson es una palabra autorizada para hablar de quién es el mejor jugador de la NBA 2022.

El concepto del LeBron James versión 2021-22 no está en lo más alto para Magic Johnson, ya que tras no clasificación de Lakers a los Playoffs 2022, la leyenda de la NBA culpó al ‘Rey’ por la no llegada de DeMar DeRozan al equipo de Los Angeles. Bron, descartado para ser el mejor jugador de la NBA según el exbase.

Stephen Curry empezó a toda máquina la temporada 2021-22 y luego de convertirse en el máximo anotador de triples de la historia, el base tuvo altibajos en el nivel con Golden State Warriors y se perdió 18 juegos por lesión. ‘El Chef’ tampoco fue el jugador elegido por Magic.

Ni Curry, ni LeBron: Magic Johnson reveló el mejor jugador de la NBA 2022

“El campeón mundial Milwaukee Bucks venció a los Celtics en el Juego 1, liderados por el mejor jugador de baloncesto, Giannis Antetokounmpo, ¡quien terminó con 24 puntos, 12 asistencias y 13 rebotes!”, afirmó Magic Johnson en su cuenta de Twitter para elegir al ‘Monstro Griego’ por encima de Stephen Curry y LeBron James.