No incluyó a LeBron: Lillard eligió a los 2 jugadores que anotarían 100 puntos en un partido

Los récords que parecían imposibles de romper en la NBA cada vez corren más peligro con las estrellas que han hecho de las puntaciones altas sus mayores aliados. Damian Lillard ya anotó 71 puntos y ve posible que dos jugadores puedan ir por el récord de las 100 unidades de Wilt Chamberlain. ¡No incluyó a LeBron James!

Portland Trail Blazers le ganó a Houston Rockets el 26 de febrero de 2023 en una victoria en la que Lillard registró 71 puntos como resultado de anotar 22 de 38 tiros de campo, 14 de 14 tiros libres y 13 de 22 triples. Desde ese momento, la estrella NBA empezó a creer que es posible alcanzar el récord de las 100 unidades de Chamberlain.

Cuando estás en tu noche, nada ni nadie te detiene. El 2 de marzo de 1962 Wilt Chamberlain logró el récord de ser el jugador que más puntos anotó en un juego en la historia de la NBA al registrar 100 puntos en la victoria de Philadelphia Warriors (hoy en día Golden State) contra New York Knicks por 169 a 147 puntos. La leyenda se despachó con 36 de 61 tiros de campo y 28 de 32 tiros libres. A esta marca histórica se puede llegar según Damian Lillard.

Muy pocos expertos consideran a LeBron James como uno de los mejores anotadores en la historia de la NBA, pero, aun así ‘El Rey’ logró superar los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos. Esto no le alcanzo a la estrella de Los Angeles Lakers para que fuera incluido en la elección de Lillard.

Lillard eligió a los 2 jugadores que anotarían 100 puntos en un partido NBA

“No estoy seguro de que lo veamos, pero definitivamente es posible, estaba indeciso hasta ese juego porque tenía 71 en el tiempo reglamentario. Si eso hubiera sido un juego de doble tiempo extra o como si tuviera 13/24 de 3 y tuve 6 tiros que entraron y salieron. Podría haber hecho seis triples más, eso es 18 puntos, tuve 3 bandejas que se bloquearon en el aro. Tuve un par de tiros al final del juego donde estaba cansado, los disparé un poco flojos. No disparé el tiro completo. Cuando realmente pensé en eso, pensé que Steph Curry definitivamente podría anotar 100 puntos. Yo podría anotar 100 puntos”, sostuvo Damian Lillard sobre el récord de Wilt Chamberlaiin en el podcast ‘The Old Man & The Three’ (El viejo y los tres).