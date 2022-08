El mundo de la National Basketball Association (NBA) sigue sin actividad a la espera el comienzo de las prácticas y la temporada 2022-23. Mientras tanto, Bolavip trae el resumen de las noticias más importantes de la liga. Kevin Durant se queda en Brooklyn Nets, la figura que buscan Los Angeles Lakers y más.

En una charla con el diario La Nación, Facundo Campazzo finalmente contó que desea seguir en la NBA y no volver a España. A pesar de que sabe que su futuro es incierto, admitió que su prioridad es la liga de los Estados Unidos, pero que eso no significa que le diga que no al Real Madrid.

Por otra parte, es un día muy especial para los fanáticos del deporte, porque un 23 de agosto nacía Kobe Bryant, que este martes hubiese cumplido 44 años. Por eso, Bolavip brindó un homenaje con al recordarlo con las 44 razones por las que The Black Mamba es inolvidable.

Noticias NBA: Kevin Durant se queda en los Nets

Finalmente, se resolvió la novela del verano. Inesperadamente, Shams Charania informó que hubo reunión entre el dueño de Brooklyn, Joe Tsai, el GM Sean Marks, el entrenador Steve Nash y Kevin Durant, donde resolvieron que seguirán adelante con la asociación: Por eso, KD y Kyrie Irving, un año más como compañeros.

Noticias NBA: La estrella que quieren los Lakers

Ya que Irving no es opción porque no lo moverán, los Lakers buscarán otras formas de ayudar a LeBron James y compañía. Y ya comenzaron. Además de estar interesados en Dennis Schröder, la bomba fue que, de acuerdo a John Gambadoro, la franquicia de Los Angeles es una de las interesadas en adquirir a Donovan Mitchell.