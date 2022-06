Durante el Juego 3 de Finales NBA 2022, Stephen Curry y Golden State Warriors tuvieron una posesión que obtuvo 7 puntos vs. Boston Celtics. ¿Nunca antes visto? ¡Videos!

¿Nunca antes visto en la NBA? La posesión de Curry y Warriors de 7 puntos en Finales vs. Celtics

Ganen o pierdan, Golden State Warriors siempre da espectáculo. No por nada el mismo comisionado de la NBA, Adam Silver, manifestó que los fanáticos de la liga disfrutaban ver a los Dubs en la gran final. El Juego 3 vs. Boston Celtics no fue la excepción.

Cuando los Warriors empiezan a entrar en ritmo y tiene una racha positiva de tiros, no hay nada quien los pare. Eso pasó en el tercer cuarto contra los Celtics al anotar 33 puntos y permitir 25. Sin embargo, Golden State se quedó sin gasolina en el tanque al final del Juego 3 de Finales.

Antes que Boston Celtics los superará por 11 puntos en el último cuarto y se terminara llevando la victoria por 116 a 110 en el Juego 3, Golden State Warriors tuvo una posesión que logró 7 puntos y llevó a la pregunta del millón de dólares: ¿algo nunca antes visto en las Finales NBA?

Transcurría el tercer cuarto cuando Stephen Curry anotó un triple y al caer terminó sobre el pie izquierdo de Al Horford. Sonaron los silbatos y ‘El Chef’ fue a la línea de tiros libres. ¡Un momento! Los árbitros determinaron que fue falta técnica del jugador de los Celtics y Warriors mantuvo la posesión luego que Steph anotara el tiro libre. Iban cuatro puntos para Golden State.

La posesión de Curry y Warriors que logró 7 puntos en Finales NBA vs. Celtics

El reloj estaba por llegar a cero cuando apareció Otto Porter Jr. y con un gran triple terminó por sumar 3 puntos (7 en total) a la posesión que inició Stephen Curry. Según Elias Sports Bureau, cuenta de Twitter especializada en estadistiscas, esta posesión de 7 puntos de Golden State Warriors es la primera en un juego de Finales en los últimos 25 años.