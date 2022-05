El inicio de los NBA Playoffs 2022 traía la buena noticia para Golden State Warriors que, salvó James Wiseman, todas sus estrellas y jugadores estelares estaban disponibles, pero… Tras las primeras batallas en primera ronda y semifinales, los primeros soldados se le cayeron a Stephen Curry y compañía.

A la hora de buscar los mejores defensores en Warriors, Gary Payton II daba un paso al frente. Cada vez que el escolta defendió a Ja Morant, la estrella NBA que enfrenta Golden State en semifinales, tuvo un 34.5% de efectividad en tiros de campo durante 119 enfrentamientos entre sí. Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green ya no contarán con este jugador.

Luego de confirmarse la gravedad de la lesión y cuánto tiempo estará afuera Payton II, Golden State Warriors recibió otro golpe. Steve Kerr tenía la esperanza de poder contar con una estrella que salió tres veces campeón con el equipo para el Juego 3 contra Memphis Grizzlies.

La tarea de frenar, defender o al menos reducir el impacto de Ja Morant en las semifinales de NBA Playoffs 2022 parece misión imposible luego de los dos primeros juegos. Es por ese motivo, que el regreso de Andre Iguodala en los Warriors era más que necesario. Por ahora, esto tendrá que esperar.

Warriors confirma que una estrella del equipo se perderá 3 juegos de Playoffs 2022

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Golden State Warriors anunció que Andre Iguodala será revaluado en una semana por una lesión cervical. De esta manera, el compañero de Stephen Curry se pierde los juegos 3 (sábado 7 de mayo a las 20:30 ET), 4 (lunes 9 a las 22:00 ET) y 5 (miércoles 11 a las 21:30 ET) contra Memphis Grizzlies de Playoffs 2022. ¡Otro golpe para los Dubs!