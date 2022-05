Una de las promesas que volvió a ratificar que es una realidad en la NBA es Ja Morant. Luego de terminar con Memphis Grizzlies en la segunda posición de la Conferencia Oeste durante la temporada regular 2021-22, el Jugador Más Mejorado del 2022 se enfrentó de tú a tú contra Stephen Curry y Golden State Warriors.

Morant ha demostrado una personalidad dentro y fuera de la cancha que no les teme a las estrellas de la NBA. Por lo que a la hora de responder si le hubiesen ganado a los Warriors en el caso que no se hubiera lesionado no dudó ni un solo instante.

¡Palito para Luka Doncic! Ja Morant se convirtió en espectador de lujo de los Playoffs 2022 luego de la derrota contra Golden State Warriors por 4-2 en semifinales y, tras responder quién será el campeón de la NBA 2022, volvió a encender las redes sociales.

Los Warriors se pusieron 3-0 en las Finales de la Conferencia Oeste contra Dallas Mavericks y al estar a un triunfo de clasificar a las Finales de la NBA 2022, un aficionado de Memphis Grizzlies sacó una conclusión que Morant aprobó en un 100 por ciento.

Ja Morant respondió si le hubiese ganado a Warriors sin lesión en Playoffs NBA 2022

Ja Morant publicó un emoji del número 100 para aprobar el comentario de un aficionado de Memphis Grizllies que sostuvo que, de estar sin lesiones, Memphis Grizzlies le ganaría a Golden State Warriors, Dallas Mavericks y al campeón de la Conferencia Este para quedarse con el título de la NBA 2022.