Con la lista de lesionados ya no se juega. La NBA multó a Phoenix Suns con $25.000 dólares por romper las reglas del reporte de lesiones al no revelar el verdadero estado de Devin Booker antes del Juego 6 de primera ronda. Por ese motivo, Golden State Warriors ya reportó a una de sus estrellas como “probable” para el Juego 2 de semifinales Playoffs 2022 contra Memphis Grizzlies.

Los Warriors no cuentan ni con Andre Iguodala, podría volver en el Juego 3 que se jugará el sábado 7 de mayo a las 20:30 ET, ni con James Wiseman, fuera del resto de Playoffs. Y, como si fuera poco, otra estrella de Golden State apareció en el reporte de lesionados para el segundo juego de semifinales.

El hecho de aparecer en el informe de lesiones que actualiza la NBA cada hora desde las 12:30 del mediodía no quiere decir que el jugador no vaya a jugar. Un basquetbolista puede estar en cuatro estados: fuera, cuestionable, probable y disponible. Sin embargo, no hay nada mejor como ver lejos, muy lejos esta lista.

Luego de perderse dos temporadas consecutivas tras romperse los ligamentos de la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles derecho, a una estrella de Golden State Warriors le manejaron de manera cuidadosa con los minutos de juego y frente al segundo partido de Playoffs en tres días, los Dubs decidieron ponerla en el reporte de lesiones como “probable” para el Juego 2 contra Memphis Grizzlies.

Otra estrella de Warriors aparece en el reporte de lesiones de los NBA Playoffs 2022

Según el reporte de lesionados oficial de la NBA del 2 de mayo de 2022, Klay Thompson es la estrella de Golden State Warriors que aparece como “probable” para el Juego 2 vs. Memphis Grizzlies, del martes 3 de mayo a las 20:30 ET, debido a presentar dolor en la rodilla derecha. ¿Problemas para Stephen Curry y compañía?