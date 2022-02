Russell Westbrook está en el centro de las críticas tras su mala actuación con Los Angeles Lakers ante New York Knicks y el base decidió criticar a los reporteros.

Hace un buen tiempo que Russell Westbrook es el apuntado de las críticas cuando Los Angeles Lakers juega mal y pierde. Desafortunadamente, eso ha pasado muy seguido en la temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA).

Este sábado volvió a estar en el ojo de la tormenta tras una actuaciones deplorable en la victoria de Lakers ante New York Knicks por 122 a 115 en tiempo extra. LeBron James, Anthony Davis y Malik Monk cargaron con el equipo, mientras que Westbrook sufría los abucheos de los fanáticos.

Pues con solamente 5 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, firmó uno de sus peores partidos en la temporada, y los fans perdieron la paciencia. En el tiempo extra, el coach Frank Vogel decidió no involucrar al base y terminó siendo una gran decisión, dado el resultado final.

Con todo esto en mente, los periodistas llenaron de preguntar a Russ, y de acuerdo a @ESPNNBA en Twitter, el MVP de la temporada regular de 2017 se cansó de la negatividad y respondió con toda y sin guardarse nada:

Russell Westbrook le responde a la prensa

"Cuando juego mal, ustedes me hacen una enorme cantidad de preguntas. Y cuando lanzo bien el balón, no escucho muchas de esas preguntas... Ganamos el partido y esa es la parte más importante", dijo The Brodie, ya cansado de tantas críticas.