Cleveland Cavaliers le ganó a Golden State Warriors las Finales NBA 2016, pero Stephen Curry afirmó que los Dubs no perdieron. ¿Se enojará LeBron James?

¿Se enojará LeBron James? Stephen Curry dijo que Golden State Warriors no perdió las Finales NBA 2016

Golden State Warriors estuvo a una sola victoria de lograr el segundo campeonato consecutivo y terminar la temporada perfecta tras lograr la mejor marca en campaña regular en la historia de la NBA, pero LeBron James y Cleveland Cavaliers se interpusieron en el camino con una histórica remontada. ¡Stephen Curry tiene algo por decir!

Pocos creían que LeBron y los Cavaliers podían ganar el título 2016 luego de estar 1-3 abajo. Incluso, la historia de la NBA estaba en su contra porque ningún equipo lo había hecho hasta ese momento. Sin embargo, Curry tiene una explicación a lo que nadie creía posible en los Warriors.

Golden State Warriors logró la mejor marca en la historia de la temporada regular con 73 victorias y 9 derrotas. Superaron a Chicago Bulls y Michael Jordan de la campaña NBA 1995-96 con 72 triunfos y 10 caídas. El escenario no podía ser mejor para culminar la ‘temporada perfecta’, pero el nivel de LeBron James y Kyrie Irving terminó por escribir un capítulo inolvidable del mejor baloncesto del mundo.

LeBron James terminó con un promedio por juego de 29.7 puntos, 11.3 rebotes y 8.9 asistencias. Fue el MVP de las Finales NBA 2016. Por su parte, Kyrie Irving promedió 27.1 unidades y le dio la segunda razón a Stephen Curry para afirmar que los Warriors no perdieron aquella serie final de la temporada 2015-16.

¿Se enojará LeBron? Curry afirmó que Warriors no perdió Finales NBA 2016

“2016 fue, ya sabes, solo una carrera loca de altibajos en los Playoffs, Finales. En las Finales, creo que las ruedas se cayeron y Kyrie y LeBron jugaron increíble durante tres juegos consecutivos. No creo que la gente hable de esa parte tanto, siempre es como si todos fuéramos malos. Nos derrotaron, no perdimos. Nos derrotaron”, dijo Stephen Curry en una entrevista de 2020 en ‘All the Smoke’ (Todo el Humo) del canal de YouTube ‘Showtime’.