Kyrie Irving no jugará con Los Angeles Lakers de LeBron James a pesar de que El Rey lo quiera… y la razón salió a la luz, según un reportero de la NBA.

¿Se enojará LeBron? La razón por la que los Lakers no irán por Kyrie Irving

El impacto de los nuevos refuerzos de Los Angeles Lakers hacen que el mundo NBA se pregunte qué hubiera pasado si llegaban antes. A pesar del deseo de LeBron James de jugar con Kyrie Irving, el equipo tendría una razón para no buscarlo.

Actualmente, el base se encuentra haciendo un duo estelar con Luka Doncic en Dallas Mavericks. Sin embargo, todavía no ha dado los resultados esperados, y se espera que una vez que se convierta en agente libre este verano, Kyrie explore opciones…

LeBron ya expresó su descontento cuando no se dio la llegada de Irving a los Lakers durante la fecha límite de traspasos. “No puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder conseguir un jugador tan talentoso…”, decía El Rey.

A pesar de lo vocal que fue James de querer jugar con su excompañero de Cleveland Cavaliers, el equipo de Los Ángeles hizo caso omiso y por ahora, el rendimiento de D’Angelo Russell, Malik Beasly, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt y Mo Bamba, les da la razón. Por eso y por otro tema, no lo buscarían.

La razón por la que Lakers no buscará a Irving

De acuerdo a Jovan Buha de The Athletic, es poco probable que los Lakers busquen a Kyrie Irving debido a la falta de espacio en el tope salarial. “Elegir a Irving esencialmente obligaría a los Lakers a dejar de lado sus adiciones a la fecha límite de cambios”, expresó el reportero.