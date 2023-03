No se hagan ilusiones: LeBron James le habría dicho a un trabajador cuándo volvería a jugar con Lakers

La recta final de la temporada NBA 2022-23 tiene el gran desafío para Los Angeles Lakers de clasificar a los Playoffs de manera directa o a través del Torneo Play-In. Quedan diez juegos restantes hasta el partido contra Phoenix Suns del miércoles 22 de marzo a las 22:00 ET y todo parece indicar que en ninguno de estos encuentros LeBron James estará disponible.

¿Cómo? LeBron no juega desde el 26 de febrero luego de sufrir una lesión en el tendón del pie derecho y, a pesar que promedió por juego 29.5 puntos y 6.9 asistencias en los 47 partidos que disputó de la temporada, los Lakers han logrado mantenerse en las posiciones del 7 al 10 que los haría jugar el Torneo de Play In.

Otra historia sería con LeBron James en cancha. ‘El Rey’ no para de dar señales que el regreso a las canchas sería más pronto de lo esperado, pero lo mejor es que la hinchada de Los Angeles Lakers no se ilusione, si el último reporte sobre la lesión de Bron termina por ser verdadero. No lo dijo cualquiera.

Mientras que LeBron estaría recibiendo hasta tres sesiones por día de un tratamiento de plasma rico en plaquetas según informó el periodista Landon Buford, Dave McMenamin, de ESPN, informó lo que James le habría dicho a un trabajador del estadio Crypto.com Arena sobre cuándo regresaría a jugar con los Lakers.

LeBron le habría dicho a un trabajador cuándo volvería a jugar con Lakers

Dave McMenamin, de ESPN, sostuvo que LeBron James será reevaluado de su lesión el jueves 23 de marzo de 2023. Hasta ahí todo normal, pero la bomba llegó cuando afirmó que le escuchó al ‘Rey’ decirle a un trabajador del estadio Crypto.com Arena que volvería a jugar con Los Angeles Lakers cuando inicien los Playoffs: 15 de abril. Y sí el equipo californiano tiene que jugar el Torneo Play-In del 11 al 14 del mismo mes... ¿Bron estaría disponible? Amanecerá y veremos.