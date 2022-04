Es un hecho definitivo. Los Angeles Lakers no participarán en los Playoffs de la National Basketball Association (NBA), por segunda ocasión en cuatro temporadas, luego de sumar su séptima derrota consecutiva, visitando a Phoenix Suns, sumado a la victoria de San Antonio Spurs en casa de Denver Nuggets.

Producto del resultado negativo, finalmente el equipo californiano no estará en la Postemporada, ya que ni siquiera le alcanzará para llegar al Play-In, puesto que si llega a igualar en su marca con los texanos, serán ellos quienes avanzarán por sus partidos entre sí.

Por lo mismo, la autocrítica fue lo que más abundó en el vestidor de los Lakers, donde una de sus figuras, Anthony Davis dejó en claro el porqué no se llegó a NBA Playoffs 2022, apuntando que "este año, tuvimos más alineaciones titulares que victorias; nuestro objetivo era ganar un campeonato, siento que teníamos las piezas, pero las lesiones se interpusieron en el camino. Y esa fue la diferencia en la temporada".

La autocrítica en Lakers tras quedar fuera de Playoffs



Por su parte, uno de los refuerzos que llegó a los laguneros para pelear el título y que fue un fracaso, como el base Russell Westbrook manifestó al respecto que "pasaron muchas cosas este año, pero personalmente no me gusta apuntar el dedo; solo puedo controlar mis propias acciones", añadiendo que "no puedo hablar por mis compañeros, pero yo siempre juego hasta el final".

En tanto, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, reconoció que se siente "extremadamente decepcionado; decepcionado por nuestra base de fanáticos. Decepcionado por la familia Buss, que nos dio a todos esta oportunidad y queremos desempeñar nuestro papel para traer el éxito al baloncesto de los Lakers y nos quedamos cortos".