Cuando se dice que el legado de Michael Jordan fue más allá de la NBA es por declaraciones como estas. El equipo de Chicago Bulls que ganó seis títulos, dos ‘Three-Peat' (tres campeonatos consecutivos) e hizo del básquetbol norteamericano un deporte mundial está intacto en la memoria de una figura de Golden State Warriors y compañero de Stephen Curry.

Es inevitable no asociar el logo de un toro rojo y la música que presenta a los jugadores de Bulls con un solo jugador: Jordan. Tal fue el impacto de Michael en las 13 temporadas que jugó en Chicago que DeMar DeRozan confesó sentir el aura de MJ en el estadio United Center

“Falle un tiro con una bola al aire y sentí toda la vibra de todo, como, ¿qué fue eso? Sentí que le falté el respeto al aura de lo que estos fanáticos están acostumbrados a ver obviamente a MJ golpeando tiros ganadores de juego. Vives para esos momentos y estar en ese momento por primera vez en mi cuarto o quinto juego y lanzo ese tiro, me dije a mí mismo que nunca volvería a estar en esa situación. Dejar que ese mismo sentimiento suceda para estos fanáticos”, sostuvo DeRozan en el podcast de Draymond Green sobre el tiro ganador de partido que falló en Chicago Bulls vs. New York Knicks del 28 de octubre de 2021.

En la charla que tuvieron Green y DeMar DeRozan en el podcast de la figura de Golden State Warriors surgió una revelación de Draymond que comprobó una vez más que el legado de Michael Jordan en la NBA rompió fronteras de tiempo, idioma y territorio.

‘Siento que Jordan está a punto de salir a través del tiempo’: Draymond Green

“Cuando ves que juego en Chicago, cada vez que escucho la música en la alineación inicial me pasa algo. Siento que Michael Jordan está a punto de salir a través del tiempo”, dijo Draymond Green en su podcast del portal ‘El Volumen’.