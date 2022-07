No aprendió la lección dirían los fanáticos de la NBA que acabaron a Draymond Green por decir que Golden State Warriors 2017 de Stephen Curry y Kevin Durant le ganaría a Chicago Bulls 1998 de Michael Jordan. La estrella de los Dubs volvió atacar y redobló la apuesta.

Curry fue el primer jugador de los Warriors en animarse a decir que Golden State 2017 le ganaría a los famosos Bulls de Jordan que ganaron seis títulos NBA en un periodo de ocho años. Con palabras más explosivas, Green apoyó la victoria de los Dubs y la polémica estalló en 3, 2, 1…

Tal fue la repercusión de la victoria contundente que Draymond Green pronosticó contra Chicago Bulls 1998 que hasta el mismo Kevin Durant tuvo una reacción inesperada. Al fuego que generó la estrella de los Warriors llegó más combustible cuando se ratificó en su elección.

La cuenta de Instagram Inside Fighting (Lucha Interna) tuvo la primicia de preguntarle a Green en persona si seguía pensado que Golden State Warriors 2017 vencería por un doblaje y la respuesta de Draymond sorprendió más que la afirmación inicial: Les ganarían por 40 puntos.

El nuevo ‘ataque’ de Green a los Bulls de Jordan: ‘Les ganaríamos por 40 puntos’

“Todo el mundo está hablando de tu tweet sobre cómo podrías vencer a los Bulls de 98 por un doblaje, ¿realmente crees eso?” y Draymond Green contestó: “¡Por 40 (puntos)!”. Ahí inició el diálogo del nuevo ‘ataque’ de la estrella de Golden State Warriors contra el juego de Chicago Bulls y Michael Jordan en la era de los 90’s.

- Entrevistador: “¿40? ¿Quién está anulando a Jordan?”

- Draymond Green: “No se trata de eso, no se trata de anular a nadie. Vea la parte que la gente se pierde es que hay una diferencia en la era. Mira a esos muchachos jugando desde la línea de tiros libres, mira, estaba viendo el Juego 5 de las finales de 98 contra el Jazz, el puntaje final fue 82-81. Esa es una puntuación de medio tiempo. Todo mi punto es comparar las eras, simplemente no tiene sentido. Nadie está anotando 82 puntos en un juego hoy. No sé si estamos arrasando con los Bulls, pero sé que estamos ganando y tendría mi quinto anillo”.