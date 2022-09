La relación entre Stephen Curry y Michael Jordan no empezó en buenos términos luego que ‘Air’ sostuviera en 2019 que la estrella de Golden State Warriors no estaba preparada para ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, pero hasta el mismísimo MJ terminó por rendirse al ‘Chef’ en la NBA.

Jordan y Curry tuvieron una charla cara a cara y Michael se rectificó y afirmó que el base estrella de la NBA sería “Salón de la Fama en la primera votación, no hay problema”. Todo empezó a cambiar y ‘El Chef’ hizo pública su elección de MJ como el GOAT por encima de LeBron James.

El legado de Stephen Curry empezó a construirse cuando veía el mejor baloncesto del mundo y entre sus cinco jugadores preferidos para observar estaba Michael Jordan. Aquella mentalidad que llevó a Chicago Bulls a ganar seis títulos en ocho años llegó hasta el líder de los Golden State Warriors campeones de la NBA 2022.

Curry decidió organizar el Underrated (Subestimado) Golf Tour y en medio de una conferencia de prensa en el evento reveló la mentalidad de Jordan que usó para liderar a los Warriors rumbo al título de la NBA 2022. Stephen vio la serie documental de Michael, ‘El Último Baile’, y obtuvo la forma de liderazgo indicada para volver a la cima con Golden State.

Curry reveló la mentalidad de Jordan que usó para ganar con Warriors la NBA 2022

“Recuerdo haber visto el documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile) y una cosa que obtuve de Michael Jordan fue que nunca le pidió a nadie en su equipo o en la organización que hiciera algo que él mismo no haría. Puso el listón de la ética de trabajo y esa rutina trató de marcarla con el ritmo de sus acciones. Siempre lo he llevado conmigo como el estándar de lo que espero de mis compañeros de equipo, también estoy a la altura de eso”, reveló Stephen Curry.