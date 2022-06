El histórico entrenador Gregg Popovich le envió un mensaje a Steve Kerr donde decía a quién apoyaba en Finales NBA 2022. ¿Stephen Curry y Golden State Warriors no lo pueden creer?

La definición tocó la puerta de las Finales NBA 2022 y será Golden State Warriors el encargado de abrirla mientras que Boston Celtics quiere cerrarla por lo menos hasta un Juego 7. A la espera de conocer el campeón llegó la palabra autorizada de Gregg Popovich.

En la previa al Juego 6 de Finales NBA 2022, jueves 16 de junio a las 21:00 ET, Steve Kerr tuvo una conversación con la emisora 95.7 The Game (El Juego) y reveló a quién apoya el histórico entrenador Popovich en la serie Warriors vs. Cetlics.

Con la experiencia de ser el técnico con más partidos ganados (1.344 hasta la temporada 2021-22) en la historia de la NBA, tener 22 clasificaciones a Playoffs y cinco campeonatos con San Antonio Spurs, Gregg Popovich apeló a la diplomacia a la hora de jugarse por un equipo campeón entre Golden State Warriors y Boston Celtics. ¿Stephen Curry y los Dubs no lo pueden creer?

Si bien es cierto que Popovich y Steve Kerr podrían tener una relación cercana debido a la reciente experiencia que tuvieron dirigiendo a la Selección USA en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Jayson Tatum fue dirigido por Gregg en el combinado nacional de Estados Unidos. Así que el entrenador de los Spurs no quiso herir susceptibilidades con su apoyo.

“Pop nos envió un mensaje de texto a todos (ambos equipos) antes de que comenzara la serie y dijo: ‘Ahora soy neutral. Apoyaré a todos’. Sé que estará emocionado por quien gane y abatido por quien pierda. Eso es Pop genuino, seguro”, reveló Steve Kerr sobre el apoyo que tiene Gregg Popovich tanto a Golden State Warriors como Boston Celtics para las Finales NBA 2022.