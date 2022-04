Un ex-entrenador de Boston Celtics que todavía trabaja en el equipo expresó que no tiene ningún interés de ir a Los Angeles Lakers de LeBron James.

Uno menos para LeBron: El ex-entrenador de los Celtics que no tiene interés en trabajar con Lakers

La temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) terminó como un rotundo fracaso para Los Angeles Lakers, que por segunda vez en cuatro año fallaron en alcanzar el objetivo que eran los Playoffs. LeBron James y compañía, derechos a las vacaciones.

Por eso, y porque los entrenadores suelen pagar los platos rotos, Frank Vogel fue el primer despedido tras un decepcionante año. El coach que los sacó campeón en el 2020, durante los Playoffs de la burbuja de Disney en Orlando, ahora se queda sin trabajo, y los Lakers con la vacante libre.

La calesita de nombres ya comenzó a girar, y el que pica en punta como principal candidato es quien actualmente dirige a Toronto Raptors, Nick Nurse. Sin embargo, los nombres que interesan a la franquicia de Los Angeles son bastantes, aunque pueden descartar uno.

Brad Stevens no quiere ser entrenador de Los Angeles

"Definitivamente, no dejaría a los Celtics para ir a los Lakers. Definitivamente, no voy a hacer eso. Lo sé con seguridad", fue lo que Brad Stevens al programa de Toucher and Rich, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de irse a dirigir a los rivales históricos.

Stevens fue el entrenador de los Celtics por ocho temporadas entre 2013 y 2021. Para la actual campaña, donde Boston se encuentra en los Playoffs, dejó el cargo y asumió como el Presidente de las Operaciones de Baloncesto.