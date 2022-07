Brooklyn Nets se encuentra en un estado complicado. Luego de una temporada decepcionante, el futuro en la National Basketball Association (NBA) se ve peor que nunca, con sus dos principales figuras decididas a dejar la franquicia.

Kevin Durant sorprendió a todos cuando se informó que había solicitado un traspaso para salir de Brooklyn y encontrar una nueva casa. Esto llevó a Kyrie Irving a pedir lo mismo, unos días después de que los rumores de su salida se habían disipado tras firmar la opción de jugador que tenía en su contrato.

Esto lleva a los Nets a hacer movimiento inesperados que, en otras circunstancias, tal vez no harían. Aunque ya se reportó que se tomarán su tiempo para intercambiar a las figuras, y si no llega un acuerdo que los satisfaga, no los dejarán ir, toman precauciones firmando un alero nuevo.

Brooklyn Nets y el reemplazo potencial de Durant

De acuerdo a Shams Charania y Adrian Wojnarowski, el agente libre TJ Warren llegó a un acuerdo para firmar contrato por una temporada con la franquicia blanca y negra. Sería un refuerzo de lujo si KD y Kyrie se quedasen, pero la situación actual plantea que podría ser una incorporación al equipo titular.

Warren, de 29 años, es un talentoso anotador que jugó apenas cuatro partidos en los últimos dos años por sufrir lesiones consecutivas en su pie izquierdo. Se está recuperando de la misma para ayudar a los Nets. En 2020, promedió casi 20 puntos con 53% en tiros de campo.