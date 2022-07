Los Angeles Lakers está, de acuerdo a los reportes, intentando agresivamente conseguir a Kyrie Irving para juntarlo de nuevo con LeBron James. Sin embargo, ahora salieron noticias que sus fanáticos no quieren oír.

Los rumores y reportes de una posible reunión entre Kyrie Irving y LeBron James en la próxima temporada de la NBA han dado vueltas desde que el base comenzó a tener problemas contractuales con Brooklyn Nets. Hoy, ese sueño parece estar lejos.

El alero de Los Angeles Lakers y el australiano se conocieron cuando James regresó a Cleveland Cavaliers para su segundo paso por la franquicia que lo seleccionó en el Draft de la NBA de 2003. Allí, consiguieron un anillo y tres participaciones en Finales entre 2014 y 2017.

Luego, tuvieron problemas y una de las razones por las que Irving se marchó del equipo, fue para tener mayor protagonismo y salir de la "sombra" del Rey. Eso no le ha funcionado hasta ahora, y la posible reunión era un acuerdo mutuo: ambos querían volver a jugar juntos.

Probó hacer duo con Kevin Durant en Brooklyn, pero eso no le funcionó. Ahora que de acuerdo a los reportes, los dos quieren salir de la franquicia, los Lakers eran el candidato a llevarse a Kyrie, pero las últimas noticias no son alentadoras para el posible acuerdo.

Kyrie Irving y LeBron James, ¿fin del sueño?

Shams Charania estuvo en el programa Pat McAfee Show, donde le consultaron por este posible intercambio. “No hay tracción en ningún tipo de acuerdo de los Lakers para Kyrie Irving. No hay nada nuevo en eso. No estoy seguro de que veamos eso suceder", informó.

