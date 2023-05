Estrella de cine para adultos apoya a un jugador en Lakers vs. Nuggets de NBA Playoffs 2023

Las Finales de la Conferencia Oeste NBA 2023 entre Los Angeles Lakers y Denver Nuggets tienen varios jugadores estelares en cancha de la talla de LeBron James, pero ninguno de ellos fue el que recibió el apoyo de una estrella de cine para adultos. Y no es la primera vez que la vinculan con un jugador de la liga.

Lana Rhoades soltó una bomba en el mundo de la NBA cuando el 25 de mayo de 2021 reveló que tuvo una cita con una estrella de Brooklyn Nets que no salió nada bien. Justo en esa época Kevin Durant, Kyrie Iving y James Harden estaban en los Nets.

Sin embargo, ninguno de ellos fue al jugador que la estrella de cine para adultos apoyó en la serie de NBA Playoffs 2023 entre Los Angeles Lakers y Denver Nuggets. Y todo fue malinterpretado. La publicación de Rhoades llevó a que en las redes sociales pensaran que este basquetbolsta era el padre del hijo de Lana. ¿El motivo?

Lana Rhoades estuvo en la famosa tienda Cool Kicks y sostuvo que “supongo que soy una hooper. Tuve ADN de la NBA en mí durante 8 meses”. Las especulaciones empezaron en 3, 2, 1… Pero fue la misma estrella la que se encargó de confirmar que el jugador de Denver Nuggets que apoyó contra Los Angeles Lakers no es el papá de su hijo.

Bruce Brown Jr. ha sido una de las revelaciones de los Nuggets contra Lakers en la serie por los NBA Playoffs 2023 y fue el jugador que recibió el apoyo de Rhoades por medio de una historia en Instagram. La estrella de cine para adultos aclaró que “eso es jodidamente molesto & Difundir información falsa. Soy amigo de muchos jugadores, solo amigos, nunca me he acostado con ninguno de ellos y me gusta publicar y apoyarlos. Bruce es solo un amigo. Deja de difundir mentiras”.