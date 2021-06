No hubo picante: estrella de los Nets decepcionó a Lana Rhoades, actriz de cine para adultos

Sin Los Angeles Lakers en el radar del mundo NBA, Brooklyn Nets ha pasado a ser el centro de todas las miradas y no solo de los amantes del básquetbol. Una confesión bomba por parte Lana Rhoades, estrella del cine para adultos, involucró a uno de los jugadores estelares del equipo en una cita bastante curiosa: un hombre y dos mujeres. Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, ¿quién de todos fue?

Los Nets parecen tener tanta ventaja en la cancha que tienen tiempo hasta de distracciones extradeportivas bastante curiosas. Rhoades se encargó de revelar que una de las estrellas del equipo de Brooklyn la invitó a un juego de Playoffs para después ir a cenar. Las redes sociales especulan con Durant o Harden como los protagonistas de la historia.

Hasta ahí todo normal, pero la actriz de cine para adultos continúo la confesión en ‘3 chicas, 1 podcast de cocina’, que se llevó una gran sorpresa cuando la estrella de los Nets llegó a la cita acompañado de otra mujer. ¿Lana Rhoades dio nombres?

“El tipo que me invitó también invitó a una de las otras chicas y esta no es la primera vez que me pasa esto donde me han invitado a una cita y también invitan a una 'opción de respaldo'. Terminamos saliendo de la cena, no por esa situación porque en ese momento, ya estás en la ‘friend zone’, me importa un carajo con quién estés hablando, la cita fue realmente aburrida… no quiero”, reveló Rhoades.

Una estrella de los Nets tuvo una cita con Lana Rhoades, actriz de cine para adultos

Lana Rhoades encendió la bomba y no la dejó explotar porque no reveló el nombre de la estrella de Brooklyn Nets que la invitó a una cita doble con otra mujer, pero sí dejó en claro que fue una de las peores citas que ha tenido la actriz de cine para adultos porque no hubo química con el jugador de la NBA.

“Este tipo y yo simplemente no hicimos clic y yo soy como cuál es tu favorito, cuál es tu opinión sobre esto y él dijo: No tengo opiniones sobre nada, no tengo cosas favoritas y hablaba en serio y no solo decía eso para cerrar la conversación… no es lo suficientemente picante para mí”, reveló Lana Rhoades, actriz de cine para adultos, sobre la cita con la estrella de Brooklyn Nets.

