Según un reporte revelado por el medio The Athletic, Los Angeles Lakers consideró la opción de deshacerse de Russell Westbrook en diciembre.

Russell Westbrook llegó a Los Angeles Lakers como el refuerzo bomba de la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA). Sin embargo, el jugador no ha rendido como todos esperaban, encontrándose entre un mar de críticas.

La combinación junto a LeBron James no ha resultado del todo bien. El equipo no termina de brilla con luz propia como debería hacer, y a pesar de que el camiseta 6 está jugando como nunca, sus compañeros no han podido explotar aún.

Entre ellos 'Russ', quien registra 19.5 puntos por partidos, 8.1 rebotes y 8.1 asistencias por encuentro. A pesar de que sus números sobre el papel lucen de maravilla, ha dejado mucho que desear sobre los tabloncillos norteamericanos.

Golpe bajo de Lakers a Russell Westbrook

Parece que la presión mediática y la poca paciencia se adueñaron de Los Angeles Lakers en diciembre, pues según reveló Sam Amick, de The Athletic, la institución de California intentó ejecutar un intercambio para desprenderse de sus servicios.

Sin embargo, los 206.8 millones de dólares por 5 temporadas se impusieron entre la ventana de una posible negociación con otros ejecutivos de la NBA. Además, Amick señala e su reporte que la combinación con LeBron James y Anthony Davis no ha salido como se esperaba.