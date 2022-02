Spencer Dinwiddie forma parte de un intercambio que vio también el movimiento de la ex promesa de New York Knicks, Kristaps Porzingis, a Washington Wizards. ¿Quién ganó el trade?

Ex figura de Brooklyn Nets se une a Luka Doncic en intercambio de Dallas Mavericks

La National Basketball Association (NBA) tuvo un día movido en la fecha límite de cambios, con algunas estrellas mudándose durante la jornada, aunque también con movimientos más por debajo del radar que no dejan de sorprender a propios y extraños.

Este es el caso de un intercambio particular que hicieron Dallas Mavericks y Washington Wizards, dos equipos que parecen lejos de las primeras planas, aunque también con realidades muy distintas en sus respectivas temporadas.

Los Mavericks se hicieron de los servicios de Spencer Dinwiddie y Davis Bertans a cambio de la ex estrella de New York Knicks, Kristaps Porzingis, y una selección de segunda ronda en el NBA Draft. El nacido en Letonia no logró ser en estos años con los Mavs la co-estrella de Luka Doncic que Dallas esperaba.

Dinwiddie ayudará a Dallas Mavericks

Actualmente, Dallas Mavericks se ubica quinto en la Conferencia Oeste, un lugar que seguro intentará mantener incorporando al ex base de Brooklyn Nets, Spencer Dinwidde. El egresado de la Universidad de Colorado ha promediado 12.6 puntos y 4.7 rebotes esta temporada, aunque sin dudas su aspecto más destacado es la distribución de juego, ya que se ubica entre los veinte mejores de la NBA en asistencias (5.8).