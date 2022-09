La temporada NFL 2022 de Dallas Cowboys empieza a pender de un hilo muy fino y frente a la posibilidad que se corte y se acabe la campaña, ya empiezan a surgir varios candidatos para ser el quarterback titular de los Vaqueros tras la grave lesión de Dak Prescott. ¿Jimmy Garoppolo puede ser uno de ellos?

Según Jane Slater, de NFL Network, Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Cowboys, tiene una lista de todos los mariscales de campo disponibles en este momento. Stephen Jones, hijo de Jerry, tampoco descartó que vayan por QB para que sea titular mientras Prescott se recupera.

Con Cooper Rush y Will Grier en el roster para suplir la ausencia de Dak Prescott en la NFL 2022, sería de 6 a 8 semanas por la gravedad de la lesión, el nombre de Jimmy Garoppolo empezó a sonar con fuerza para llegar a Dallas Cowboys. La experiencia de haber llegado al Super Bowl 2020 como quarterback titular es un gran a punto a favor. Pero…

Garoppolo restructuró su contrato para volver por un año más a San Francisco 49ers. El nuevo vínculo es por $6.5 millones de dólares garantizados y más incentivos podría llegar a más de US$8.4 millones. Además, Jimmy G acordó tener una cláusula de no intercambio. Entonces, se instaló la narrativa que el dos veces campeón del Super Bowl con New England Patriots no podría llegar a los Cowboys. Sin embargo, esto no es así.

¿Garoppolo puede ser intercambiado a Cowboys por la lesión de Dak Prescott?

“Muchas personas confunden qué significa una cláusula de no intercambio. Esto no significa que no puedes ser intercambiado, significa que puedes oponerte. Entonces si San Francisco 49ers quiere intercambiarte puedes decir: ‘No, no quiero ir a ese equipo’ o ‘realmente si quiero ir a ese equipo’”, explicó Brady Quinn, del canal CBS Deportes. Palabras más, palabras menos, Jimmy Garoppolo puede dar el sí o el no para ser el reemplazo de Dak Prescott en Dallas Cowboys.